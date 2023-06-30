إدانات واسعة لحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

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وقوبل تمزيق وإحراق المتطرف السويدي “سلوان موميكا” لنسخة من المصحف الشريف قرب مسجد في ستوكهولم، الأربعاء، بإدانات عربية واسلامية ودولية واسعة، فضلًا عن اتهامات للسلطات السويدية بنشر دعوات التحريض وجرائم الكراهية.

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد. وجاء ذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيسًا للقمة الإسلامية في دورتها الحالية، حسب بيان للمنظمة نشرته عبر تويتر.

وتصدرت وسوم عدة المنصات العربية من بينها “المصحف الشريف” و”قاطعوا المنتجات السويدية”، واستنكر فيها ناشطون الواقعة، كما طالبوا حكومات بلادهم باتخاذ مواقف جادة لوقف الانتهاكات المتكررة في حق المصحف الشريف.