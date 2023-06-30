باحث سياسي: حرق المصحف الشريف هو انتهاك لمليار ونصف مسلم

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف الدكتور علي فضل الله أن هناك استثمار متواصل ضد المسلمين في الغرب تقوده عصابات مدعومة من انظمة عميقة حول العالم تريد أن تصل رسائل هامة الى بعض الدول المسلمة.

الدكتور علي فضل الله اكد أن حرية التعبير التي تتستر فيها السلوكيات المرفوضة هو موضوع من قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان عبر المادة 19 من الاعلان العالمي.

وأشار الى أن هذه السلوكيات تتعارض مع حقوق الآخرين وسمعتهم وكذلك تمس بالأمن القومي وتتعارض مع احكام النظام العام وإن هذه الأمور تتعارض مع قانون حرية التعبير.