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مواجهات عنيفة واشتباكات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

مواجهات عنيفة واشتباكات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى برقة وسبسطية ودير الحطب وبورين وسالم المحيطة بمدينة نابلس، إضافة إلى بلدة يعبد جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

ودارت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة الواقعة شمال غرب المدينة، تمكن خلالها الشباب الثائر من استهداف آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة بشكل مباشر.

وفي بورين أطلق الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية، والرصاص الحي تجاه الشبان، الذين تصدوا لاقتحام البلدة.

كذلك أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، بعد اندلاع مواجهات أثناء اقتحام بلدة سبسطية شمال نابلس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتراق جيب عسكري إسرائيلي في منطقة الآثار ببلدة سبسطية.

وأغلق الاحتلال طريق دير شرف غرب مدينة نابلس، ما أدى إلى ازدحام شديد، وتوقف حركة السير.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة ماجد حماد، والشاب محمد عبد أبو جرادة من سكان مخيم الأمعري وسط رام الله خلال مرورهم عن حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب مرج ابن عامر غرب جنين.

وأقدمت قوات الاحتلال على التشويش على شبكات الانترنت في مدينة جنين، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع بشكل كثيف في سماء المدينة ومخيمها.

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