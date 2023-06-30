إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية

العالم- فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بيت دجن وبيتا حيث أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة قبالة جبل صبيح الذي أقيمت عليه بؤرة “أفيتار” الاستيطانية.

وأسفرت المواجهات في كفر قدوم عن إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز في كفر قدوم، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي بلدة قريوت جنوب نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مستوطنين لنبع البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز، صوب المنازل لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين الذي أدوا طقوسا تلمودية ورقصات في المنطقة.

وقال الناشط بشار القريوتي إن الاعتداءات على قريوت تجري بشكل منظم من عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لهم، ويغلق كل الطرق المؤدية للمنطقة، ويستهدف المنازل بقنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي.

وأوضح أن المستوطنين ومنذ عامين دمروا وخربوا منطقة نبع قريوت، وخلعوا كل شبكات الري وسرقوا المعدات الزراعية، بالتزامن مع فرض غرامات مالية باهظة من الاحتلال على الأهالي عندما يتم اعتقالهم مع أطفالهم.

ويهدف الاحتلال من خلال السيطرة على أراضي قريوت إلى توسعة وربط مستوطنتي “عيليه” و”شيلو”، وعمل شبكات طرق تصل لكل البؤر والمستوطنات، وحصار القرى الفلسطينية التي ستتحول الى كانتونات مغلقة ومحاصرة من كل الجهات.