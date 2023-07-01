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البوصلة..

إدانات غربية للتغول الاستيطاني

السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بات يلاقي رفض غربي واضح حيث تجاوز كيان الاحتلال كل الخطوط الحمراء في سياساته الاستيطانية التوسعية.

العالم - البوصلة

واخر الدول الرافضة لها هي بريطانيا وأستراليا وكندا واسبانيا، حيث اعتبرت ان موافقة حكومة الاحتلال على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، سيشكل عقبة أمام التسوية ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين.

الامم المتحدة اصدرت أصدرت قائمة محدثة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات، وتصنف هذه القائمة على أنها سوداء وتفضح الشركات العاملة في المستوطنات، وبينها شركات أوروبية ودولية، وتفيد هذه القائمة في ردع الشركات عن العمل في المستوطنات الاسرائيلي.

وبحسب التقارير العبرية فان حكومة بنيامين نتنياهو ضاعفت خلال ستة اشهر فقط من عمرها، الاستيطان بشكل خطير.

نظم ركن الجبهة الداخلية في كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس معرض 'المقاومة صورة وتذكار' حيث عرض خلاله للجمهور الفلسطيني مختلف ما صنعته المقاومة من اسلحة بحيث اتاحت للجميع أخذ الصور التذكارية معها.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول هذه البيانات والادانات كيف ستدعم موقف السلطة الفلسطينية بوجه الاستيطان؟ والشارع في كيان الاحتلال كيف يستقبل قرارات الاستيطان؟
وهل تكفي البيانات والرفض والشجب في ردع الاحتلال عن الاستيطان؟ وماذا تمتلك السلطة الفلسطينية من اوراق لمنع الاستيطان؟

كما يبحث البرنامج في هل ستواصل السلطة التعامل مع الاحتلال رغم التغول والسرطان الاستيطاني؟ والدول العربية المطبعة زعمت ان تطبيعها لوقف الاستيطان، كيف ستواجه الان قرارات الاستيطان الجديدة؟ وهل من الممكن ان نرى عمليات كبيرة للمقاومة لوقف الاستيطان؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- عليان الهندي الخبير في الشؤون الاسرائيلية من رام الله

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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البوصلة.. إدانات غربية للتغول الاستيطاني

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