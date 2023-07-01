سوريا تستضيف تصفيات آسيا لكرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس

العالم - سوريا

وبين رئيس اتحاد كرة السلة طريف قوطرش أن هذا الحدث يقام لأول مرة في سوريا، وهو استحقاق مهم للرياضة السورية، فهو يأتي بعد غياب طويل عن استضافة البطولات الدولية باستثناء المشاركة في تصفيات كأس العالم العام الماضي، مؤكداً أن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة اختار دمشق لاستضافة هذه التصفيات لتوافر كل الشروط الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي، لافتاً في الوقت نفسه إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح هذه التصفيات وإظهار المنتخب بأبهى صورة وإعادة الألق للسلة السورية، متمنياً تحقيق النتائج المرضية.

وأوقعت قرعة تصفيات مسابقة كرة السلة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024 منتخب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كازاخستان والسعودية وإندونيسيا، علماً أن المجموعة الأولى تضمنت منتخبات الصين تايبيه وكوريا الجنوبية والهند والبحرين على أن يتأهل منتخب واحد فقط من بين المنتخبات الثمانية إلى أولمبياد باريس الذي سيقام من الـ 26 من تموز إلى الـ 11 من آب/ اغسطس 2024.