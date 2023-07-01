كاميرا العالم ترصد آخر تطورات الإحتجاجات بفرنسا على مقتل جزائري برصاص الشرطة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى وجود مخاوف كبيرة جدا في صفوف الاعداد الكبيرة بين المحتجين المتظاهرين، خاصة من العصابات منظمة من المجرمين والمخربين والناس التي تتظاهر، حيث يختلط"الحابل بالنابل" -كما يقال- وتمركز رجال الامن في شوارع باريس تحسبا لاي هجمات منظمة.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس، ومدن فرنسية أخرى، لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.

واعلنت الحكومة ان كل الخيارات مطروحة لاستعادة النظام. وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص.

وطالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحذف المقاطع المصورة التي توصف بانها حساسة لتشييع جنازة الشاب نائل والذي قتل برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش مروري بضواحي باريس.

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