تنديد النشطاء البحارنة بحرق نسخ القران الكريم في السويد

العالم – نقطة تواصل

وناقش البرنامج جريمة السماح للمتطرف في السويد بحرق نسخ من القران الكريم تحت عناوين "حرية الراي والتعبير"، حيث قامت القيامة ولم تقعد في معظم دول العالم تحديدا في الدول العربية والاسلامية التي نددت بهذا الفعل المشين الذي رخصت له السويد تحت هذا العنوان البرّاق ((حرية الراي والتعبير)) حيث خرجت المظاهرات والمسيرات والفعاليات التي نددت بهذا الفعل الشائن الذي ينتهك عقيده المسلمين ربيع القلوب القران الكريم.

وأوردت المنصات الرقمية في معظم دول العالم هاشتاغين هما (السويد تحرق القران الكريم) (السويد تحرق القران) تفاعل عليهما النشاط البحارنة.

وسلط البرنامج الضوء على تغريدات البحرينيين في مواقع التواصل الاجتماعي و تنديدا للجريمة التي ارتكبتها السويد تحت عناوين"حرية الراي والتعبير"، وكان هناك بيان لكبار العلماء في البحرين تحت عنوان "عدوان مشين على القران"، حيث غردت حنين على منصه تويتر قائلة:" يجب على الدول الاسلاميه قطع العلاقات مع السويد وهذا اضعف الايمان، اللهم ارنا عجائب قدرتك".

كم غرد ابراهيم المناعي قائلا:" لن تجد اكثر نفاقا من بعض العرب والمسلمين الذين يغضبون الان بسبب حرق القران وهم لا يعملون بالقران فتراهم يفسدون ويأكلون الحرام واموال اليتامى ويمارسون الظلم على العباد ونهب البلاد ثم ينافقون الناس بإظهار غضبهم على حرق القران الكريم".

واستعرض برنامج "نقطه تواصل" فيديو يتعلق بالتجنيس السياسي وموضوع العادات الدخيلة على المجتمع البحريني الاصيل حول التجنيس، ومقطع فيديو يؤكد على جريمه التجنيس السياسي في البحرين.

كما بحث البرنامج في موضوع الفرق الشاسع ما بين الموقف الرسمي الغارق في التطبيع وبين الموقف الشعبي الذي هو مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا في وقت يشجع فيه نظام البحرين على السياحة للكيان الاسرائيلي، الى فلسطين المحتله حيث كان هناك تضييق منهج على اهل البلد الاصيلين عندما يقررون زيارة العتبات المقدسة.

كما ناقش البرنامج مناسبة"اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب" حيث ان الكثير من مقاطع الفيديو التي تم تداولها كانت لمساندة ضحايا التعذيب في العالم و البحرين.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...