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الإحتلال يفحص أسباب فشل أنظمة الإنذار المبكر في كشف اختراق الصاروخ السوري

الإحتلال يفحص أسباب فشل أنظمة الإنذار المبكر في كشف اختراق الصاروخ السوري
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام "اسرائيلية" بأنه يجري فحص أسباب فشل أنظمة الانذار المبكر في التنبيه من اختراق الصاروخ السوري للأجواء الاسرائيلية.

العالم - الاحتلال

وذكرت المصادر أن عدم تفعيل صافرات الإنذار كان سيؤدي إلى كارثة، لو وقع الصاروخ في منطقة مأهولة.

وأكد جيش الإحتلال الإسرائيلي، ليلة السبت إلى الأحد، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا وسقط في رهط بالنقب، في حين أكدت وسائل إعلام سورية التصدي لأهداف معادية بريف حمص وسط البلاد.

وقال جيش الإحتلال عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" إن "صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "يبدو أن الصاروخ انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية".

وأكد جيش الإحتلال الإسرائيلي عدم إصدار أية تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر خبرية إن أصوات انفجارات سمعت في أنحاء القدس.

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