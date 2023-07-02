موجة غضب علی مواقع التواصل ضد حرق المصحف

وقوبل تمزيق وإحراق المتطرف “سلوان موميكا” لنسخة من المصحف الشريف قرب مسجد في ستوكهولم، الأربعاء، بإدانات عربية واسلامية ودولية واسعة، فضلًا عن اتهامات للسلطات السويدية بنشر دعوات التحريض وجرائم الكراهية. وتصدرت وسوم عدة المنصات العربية من بينها “المصحف الشريف” و”قاطعوا المنتجات السويدية”، واستنكر فيها ناشطون الواقعة، كما طالبوا حكومات بلادهم باتخاذ مواقف جادة لوقف الانتهاكات المتكررة في حق المصحف الشريف.

في مجال اخر، تصاعدت أعمال العنف والاحتجاجات في مدن فرنسية عدة، إثر انتشار فيديو يوثق مقتل الشاب من أصول جزائرية، نائل المرزوقي، البالغ من العمر 17 عاماً، برصاص شرطي أثناء تدقيق مروري في نانتير، حيث وُجهت تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي واجه رفض الشاب لامتثال أوامره بإطلاق الرصاص عليه فأرداه قتيلاً.

في فلسطين المحتلة، رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، الا ان المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلّتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الاضحى المبارك.

وأدى آكثر من مئة الف مصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيدا على عروبة المدينة واسلاميتها.

وفي مجال اخر، بخلاف جميع الدول العربية والاسلامية التي تداول فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي التهاني والمباركات بمناسبة عيد الفطر السعيد، لا ظهور ولا تداول لأي من هذه الوسوم في السودان. فعيد السودان حرب، هو أحد الوسوم التي كثر عليها التفاعل في أول أيام العيد، كدلالة على الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. وعلى عديد من الوسوم المشابهة، تفاعل المغردون بين استنكار لوضع الاشتباكات التي لم تنجح هدنة في إيقافها، أو في البحث عن مساعدات إنسانية.