ادانة حرق المصحف تتصدر منصات مواقع التواصل

العالم - أوروبا

وقوبل تمزيق وإحراق المتطرف “سلوان موميكا” لنسخة من المصحف الشريف قرب مسجد في ستوكهولم، الأربعاء، بإدانات عربية واسلامية ودولية واسعة، فضلًا عن اتهامات للسلطات السويدية بنشر دعوات التحريض وجرائم الكراهية. وتصدرت وسوم عدة المنصات العربية من بينها “المصحف الشريف” و”قاطعوا المنتجات السويدية”، واستنكر فيها ناشطون الواقعة، كما طالبوا حكومات بلادهم باتخاذ مواقف جادة لوقف الانتهاكات المتكررة في حق المصحف الشريف.

وغردت الكساندرا تعليقاً علی هذا الموضوع:"لو جميع الدول الاسلامية تستدعي السفير السويدي وتوبخه وتوبخ بلاده لشعر كل كبير وكل صغير في السويد بحجمه الحقيقي، فهل قمنا نحن المسلمون بالواجب؟".

وکتب وائل العنزي:"حرق القران يعتبر تعدي على حريات الآخرين وهذا يعارض مبدأ الحرية الاوروبية التي ألهمها مونتسكيو بمبدأ "حريتك تقف عند حرية الآخرين" فهل مسموح التعدي على حرية الآخرين في السويد؟ القران يعتبر كتاب مقدس عند المسلمين ومحاولة إهانته يعتبر إهانة للذي يعتقد بقدسيته، النقاش مسموح ومفتوح للجميع في مضمون القرآن اما الإهانات لاتجلب الا المزيد من ردات الفعل الغير مسؤولة عند الطرف الآخر لانه شعر بالإهانة وردات الفعل غير المسؤولة قد تجلب التطرف عند الآخرين دعونا ننعم بنعمة الحرية مع الاحترام".

وعلق عبد الله الودعاني:"بالسويد أي شي ضد الاسلام يقولون عنه حرية تعبير؛ واي شخص يدافع عن المسلمين وينبذ الشواذ يقولون عنه هذه عدم حرية ويحاسب عليها القانون".