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الرحلة 655 .. وصمة عار ابدية في جبين امريكا

الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

يصادف 3 تموز /يوليو الذكرى السنوية للجريمة الغادرة التي ارتكبتها الفرقاطة الاميركية "فينسنس" باسقاطها طائرة مدنية ايرانية من نوع "ايرباص" كانت تقل على متنها 290 راكبا بينهم 66 طفلا، فوق مياه الخليج الفارسي في العام 1988 .

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الرحلة 655 .. وصمة عار ابدية في جبين امريكا