نمو الاستثمارات الأجنبية في إيران للعام الثاني على التوالي

العالم - إيران

جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي يبحث في اتجاه الاستثمار الأجنبي في مختلف البلدان في سلسلة تقارير "الاستثمار الأجنبي العالمي" كل عام وينشر الإحصائيات المتعلقة بالاستثمارات في دول العالم.

* زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران عام 2022 بمقدار 75 مليون دولار

وبحسب تقرير "الاستثمار الأجنبي العالمي" فقد وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران إلى 1.5 مليار دولار في عام 2022.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران عام 2021 ما يعادل 1 مليار و 425 مليون دولار؛ أي أن حجم الاستثمار الأجنبي في إيران عام 2022 زاد بنسبة 5٪ (75 مليون دولار).

وسجل جذب الاستثمار الأجنبي في إيران في عام 2021 زيادة بنسبة 6.18٪؛ بينما انخفض الاستثمار الأجنبي في إيران بنسبة 11٪ و 36.4٪ و 30٪ في 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في إيران عام 2019 ما يعادل 1 مليار و 508 مليون دولار، وفي عام 2018 كان يساوي 2 مليار و 373 مليون دولار، وفي عام 2017 كان يساوي 5 مليارات و 19 مليون دولار، وكان هذا الرقم في عام 2016 يساوي 3 مليارات و 372 مليون دولار.

في عام 2014 اجتذبت إيران 2 مليار و 105 ملايين دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي انخفضت إلى 2 مليار و 50 مليون دولار في عام 2015.

وبلغ حجم رأس المال الأجنبي المباشر الذي تم جذبه في عام 2013 ما قيمته 3 مليارات و 50 مليون دولار، وقدر هذا الرقم عام 2012 بنحو 4 مليارات و 662 مليون دولار.

وبحسب تقديرات هذه المنظمة الدولية، فقد ارتفع حجم الاستثمار المباشر لإيران في الدول الأجنبية عام 2022 وبلغ 100 مليون دولار، وتم الإعلان عن حجم الاستثمار الإيراني المباشر في عام 2021 بنحو 82 مليون دولار.

*زيادة حصة إيران من إجمالي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم

وبحسب هذا التقرير، تم اجتذاب 1.294 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العام الماضي، أي أقل بمقدار 288 مليارا و 310 ملايين دولار عن العام السابق له.

وتبلغ حصة إيران من هذا المقدار من الاستثمار في العالم 1.1٪ والتي كانت 0.09٪ عام 021، و 0.13٪ عام 2020 و 0.09٪ عام 2019.

*تنامي جذب الاستثمار المباشر في إيران رغم تراجع الاستثمار في العالم

وفي حين انخفض حجم الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 13٪ العام الماضي، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران بنسبة 5٪.

وتحتل أميركا المركز الأول باستثمارات 285 مليار دولار، والصين في المرتبة الثانية بـ 189 مليار دولار، وسنغافورة في المركز الثالث بـ 141 مليار دولار.

وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي في أميركا بنسبة 26٪ في عام 2022.

*المركز الرابع لإيران في جذب الاستثمار الأجنبي إلى الشرق الأوسط

من بين الدول العشر في منطقة غرب آسيا، احتلت إيران المرتبة الرابعة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022.

تحتل السعودية المركز الأول وسلطنة عُمان والبحرين المركزين الثاني والثالث.