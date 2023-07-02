شاهد عنف الشرطة الفرنسية.. برواية رواد مواقع التواصل

العالم - نبض السوشيال

وسجلت الاضطرابات في فرنسا تراجعاً نسبياً، ليل السبت - الأحد، باستثناء بعض الأحداث المتفرقة وعمليات توقيف المئات من المحتجين، بعد ساعات من تشييع الشاب نائل الذي قتلته الشرطة.

ولجأت وزارة الداخلية، لليلة الثانية على التوالي، إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، من بينهم سبعة آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافة الى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون، وغيرها من الأماكن.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بشكل واسع مع الموضوع، ونشروا مئات التغريدات والصور ومقاطع الفيديو بشأن الاحداث في فرنسا وتعامل الشرطة مع المتظاهرين، كما نشر بعضهم عمليات الشغل والسرقات، وانتشرت في هذا الخصوص عدة وسومات، ابرزها وسم #الشرطة_الفرنسية الذي سنورد لحضراتكم بعض الفيديوهات التي اندرجت تحته وتوضح عنف الشرطة مع المتظاهرين.

"ياسمين" نشرت على موقع "تويتر" مقطع فيديو قالت فيه إن الشرطة الفرنسية مارست وحشية لا مبرر لها عبر الاعتداء على رجل يستمتع بوجبة طعام في الشارع، ما يبرز قسوة وعنصرية الشرطة الفرنسية.

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"ريان التماني" نشر مقطع فيديو يستذكر فيه عنف الشرطة منذ اشهر ضد المتظاهرين المحتجين على تعديل قانون التقاعد، وقال إن الأحداث متواصلة منذ زمن ضد سياسات الحكومة، وإن نائل كانت فقط سببا لإستئناف العنف.

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حساب بإسم رضا الجزائري نشر ايضا مقطع فيديو عن عنف الشرطة.

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فيما نشر احمد عايض احمد مقطع فيديو عن عنف الشرطة وقال إن مدن فرنسا اصبحت ساحة حرب حقيقية بين المحتجين و40 ألف من الشرطة الفرنسية، مضيفا إن وسائل الإعلام الغربية والموالية لها تتجاهل ما يحدث في فرنس.

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اما بشير فنشر مقطع فيديو يبين عنف الشرطة مع المتظاهرين وقال إن هذا المشهد لو كان في طهران أو بغداد لرأينا الإعلام يلطم رأسه لكنه في فرنسا يبتلع لسانه ولا يسمع ولا يرى.

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حساب "الجزائر المحمية بالله" نشر ايضا مقطع فيديو عن عنف الشرطة الفرنسية، وهذه المرة مع النساء.

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"فاطمة" نشرت مقطع فيديو يبين اعتداء الشرطة على متظاهرين مستلقين على الارض وقالت إن هذا الفيديو تم تصويره الجمعة ليلا بالقرب من ساحة بيلكور في ليون يظهر رجلاً مستلقيًا على الأرض وقد تمت السيطرة عليه بالفعل ولا يمكنه الهروب ويتعرض لصفع من قبل شرطي وللإهانة أثناء ذلك.

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فهل ستضع الولايات المتحدة قادة الشرطة الفرنسية ووزير الداخلية على قائمة العقوبات؟ وهل سيتم اصدار حزمة عقوبات على فرنسا كما يفعل الغرب مع الدول الاخرى؟