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مراسلة العالم: الاحتلال ينشر قناصة في أنحاء مخيم جنين

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم أن قوات الإحتلال مازالت موجودة في المخيم واقتحمت بلدة برقين غرب المخيم ونشرت القناصة في أنحاء المخيم.

وقالت مراسلتنا: ان قوات الإحتلال قامت فجر اليوم بإطلاق طائرة مسيرة لقصف نقطة لوحدة الرصد التابعة للمقاوين. موضحة ان قوات الاحتلال فشلت في محاولة اقتحام المخيم واكتفت بعمليات القصف بالمسيرات.

هذا وقد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب اكثر من عشرة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في مدينة البيرة المحتلة.

وأكدت الإذاعة العبرية العامة أن جيش الاحتلال بدأ عملية واسعة النطاق مستخدما آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي.

من جانبها أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي وأكدتا أن المحتل لن يحقق أهدافه وسيتحمل كامل المسؤولية.

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