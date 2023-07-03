مراسل العالم يكشف نقاطاً مهمة وراء عملية الاحتلال العسكرية ضد جنين

وقال مراسلنا: ان العملية العسكرية الاسرائيلية في مخيم جنين قد تمتد لساعات، باعتبار ان لديها ثلاث نقاط مهمة: الاولى، ان الاحتلال لا يريد ان تمتد تجربة جنين الى باقي فلسطين المحتلة وتحديداً الى جنوب الضفة الغربية وبذلك تصبح نموذجاً في الضفة، نتيجة كثافة السكان وايضاً لقدرة سكانها على الوصول الى السلاح، والاهم ان هذه المنطقة ملاصقة وموازية لمنطقة القدس والمناطق المحيطة بها، لهذا قرر الاحتلال ان يقوم بهذه العملية والضربة التي قد تكون هي الاكثر قوة وشراسة منذ العام 2018.

واوضح ان الامر الآخر ان الضفة الغربية اصبحت تشكل ارهاقاً للاحتلال الاسرائيلي، خاصة بعد وقوع 22 عملاً مقاوماً خلال شهر، وتعتبر الخاصرة الرخوة للاحتلال، لذلك يبدو ان الاحتلال حدد ان نقطة الارتكاز لهذه الخاصرة هي مخيم جنين، ولذها قرر القيام بعملية عسكرية.

واكد مراسلنا ان الامر الثالث والاهم في هذه المعركة، هي ان القدرة العسكرية الفلسطينية لم تكن قادرة على ايقاع خسائر بالاحتلال الاسرائيلي، ولكن الآن المعادلة باتت مختلفة، حيث القدرة الفلسطينية على الصمود هي بحد ذاتها قادرة على ان تفشل الاحتلال الاسرائيلي، لذلك نرى اليوم بدأ الاحتلال الاسرائيلي يتحدث عن انه لا يريد ان يذهب الى عملية عسكرية شاملة في الضفة، بسبب وجود جيوب نقاط مقاومة تقريباً في كل الضفة الغربية، ولهذا يتخوف الاحتلال الذهاب الى عملية عسكرية قد تؤدي الى انفجار الجبهات الاربع، وهي جبهة قطاع غزة وجبهة جنوب لبنان وجبهة الداخل الفلسطيني المحتل بالاضافة الى جبهة جنين.

ويرى مراسلنا ان العملية العسكرية قد تستمر لساعات ولكن لن تستمر لأيام.

هذا وقد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب اكثر من عشرة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في مدينة البيرة المحتلة.

وأكدت الإذاعة العبرية العامة أن جيش الاحتلال بدأ عملية واسعة النطاق مستخدما آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي.

من جانبها أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي وأكدتا أن المحتل لن يحقق أهدافه وسيتحمل كامل المسؤولية.