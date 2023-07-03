الجهاد الاسلامي: جنين لن تكون وحدها في مواجهة الاحتلال

واوضح ان من حق المقاومة ان تفعل ما تشاء للرد على العدوان الاسرائيلي الدموي هذا، مشيراً الى ان الحكومة الصهيونية لن تحقق اهدافها بنتفيذ مخططها بضم الضفة الغربية للمناطق المحتلة.

هذا وقد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب اكثر من عشرة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في مدينة البيرة المحتلة.

وأكدت الإذاعة العبرية العامة أن جيش الاحتلال بدأ عملية واسعة النطاق مستخدما آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي.

من جانبها أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي وأكدتا أن المحتل لن يحقق أهدافه وسيتحمل كامل المسؤولية.