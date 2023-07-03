الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الجهاد الاسلامي: جنين لن تكون وحدها في مواجهة الاحتلال

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، ان خيارات المقاومة الفلسطينية تصبح مفتوحة في حال استمرار العدوان الاسرائيلي في استباحة الاحتلال الضفة الغربية وان مدينة جنين لن تكون وحدها في هذه المواجهة.

واوضح ان من حق المقاومة ان تفعل ما تشاء للرد على العدوان الاسرائيلي الدموي هذا، مشيراً الى ان الحكومة الصهيونية لن تحقق اهدافها بنتفيذ مخططها بضم الضفة الغربية للمناطق المحتلة.

هذا وقد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب اكثر من عشرة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في مدينة البيرة المحتلة.

وأكدت الإذاعة العبرية العامة أن جيش الاحتلال بدأ عملية واسعة النطاق مستخدما آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي.

من جانبها أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي وأكدتا أن المحتل لن يحقق أهدافه وسيتحمل كامل المسؤولية.

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي: جنين لن تستسلم وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو

عملية مشتركة لحركتي الجهاد وفتح تسقط طائرة اسرائيلية

مراسل العالم يكشف نقاطاً مهمة وراء عملية الاحتلال العسكرية ضد جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. سرايا القدس تطمئن جمهور المقاومة بعلو معنويات مجاهديها

العيش قرب المساحات الخضراء يبطئ شيخوخة الخلايا

شاهد بالفيديو.. الجهاد الاسلامي: جنين لن تكون وحدها في مواجهة الاحتلال

السرايا تباشر استهداف آليات الاحتلال وتوقع بها خسائر مباشرة.. شاهد.. قوات الاحتلال تبدأ عمليات برية في جنين باشراف مباشر من 'نتنياهو'

احتجاجات فرنسا وايران والكيل بمكيالين 

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف نقاطاً مهمة وراء عملية الاحتلال العسكرية ضد جنين