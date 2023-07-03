شاهد بالفيديو.. سرايا القدس تطمئن جمهور المقاومة بعلو معنويات مجاهديها

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت السرايا في بيانها، بعون الله وقوته وتوفيقه، استهدفت سرايا القدس - كتيبة جنين آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص و تحقق اصابات مباشرة.

واضافت "سرايا القدس - كتيبة جنين"، انه بعون الله وقوته وتوفيقه استهدفت "سرايا القدس - كتيبة جنين"، آليات الاحتلال في محيط مخيم جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وحققت اصابات مباشرة".

اليكم نص البيان الذي اصدرته "سرايا القدس - كتيبة جنين" الجنلح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍۢ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ)

بعون الله وقوته نعلن عن معركة "بأس جنين" للرد على العدوان وتوغل قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها الصامد.

ونؤكد استمرار القتال، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأننا في أفضل حال وأن معنويات مجاهدينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله، وأن ما رأه العدو هو شيء يسير مما أعده مجاهدونا وما ينتظره الكثير.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

الاثنين 3/يوليو/2023م

نشاهد معا..

غ.

فغ.

ي.

ث