شاهد.. إصابة جندي للاحتلال وإعطاب آلية عسكرية وإسقاط مسيرتين في جنين

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل موقع "فلسطين اليوم - غزة" عن صحيفة "يديعوت" الاسرائيلية، أن جندياً إسرائيليا أصيب بجروح خلال العملية العسكرية في جنين، رغم كافة الإجراءات التي اتخذها الاحتلال لسلامة جنوده.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإعطاب إحدى آلياته العسكري جراء تفجير عبوة ناسفة في مخيم جنين، في حين أكدت سرايا القدس كتيبة جنين عن إسقاطها لمسيرتين.

ويشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ فجر اليوم الاثنين، شن عدوان عسكري على جنين ومخيمها أدى حتى اللحظة لاستشهاد 7 مواطنين و25 إصابة بينها خطيرة، في محاولة لوأد فتيل المقاومة المشتعلة في الضفة والتي أشعلتها كتيبة جنين منذ عدة سنوات.