الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما تتحدى جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة..

مجاهدو كتائب القسام يوقعون وحدة 'إيعوز' الصهيونية بكمين محكم في جنين

مجاهدو كتائب القسام يوقعون وحدة 'إيعوز' الصهيونية بكمين محكم في جنين
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام عن تمّكن مجاهديها من إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم خلال العدوان الصهيوني المتواصل على جنين.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن الكتائب قولها في تصريح مقتضب، إن مجاهديها أوقعوا وحدة “ايعوز” الصهيونية في كمين محكم واستهدفتهم بشكل مباشر بالرصاص بالقرب من مسجد الأنصار.

وأكدت وجود إصابات مباشرة في صفوف العدو بعد استهدافهم بوابل كثيفٍ من الرصاص المباشر.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أعلنت كتائب القسام في جنين، عن وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية أثناء محاولتهم التقدم من خلال أحد المنازل في مخيم جنين.

وتحدت كتائب القسام جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بين قتيل ومصاب.

وقالت الكتائب إن المجاهدين من كافة الفصائل الفلسطينية، يواجهون جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين محدثين فيهم الاصابات المباشرة .

وقالت كتائب القسام إن المجاهدين في مخيم جنين أسقطوا مسيرتين لجيش الاحتلال منذ بداية العدوان فجر اليوم الاثنين.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.

روابط ذات صلة

'حماس' تنعى شهيديْها أبناء القسام: العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة

كتائب القسام تعلق على عملية جنين..إنها ستبقى سيفاً مشرعاً على المحتل

الفلسطينيون يشيّعون شهداء القسام في نابلس

جماهير غفيرة تشيع شهداء القسام في نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب إندونيسيا

إسقاط 9 خلايا تجسس صهيونية تضم عشرات العملاء في إسطنبول

فيما تتحدى جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة.. مجاهدو كتائب القسام يوقعون وحدة 'إيعوز' الصهيونية بكمين محكم في جنين

ذكرى جريمة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية.. أمريكا على حقيقتها

شاهد بالفيديو.. استنكار اقليمي دولي لعملية الاحتلال العسكرية في مدينة جنين

جلسات 'مجمّدة' وحوار 'معلّق'.. المتخاصمون ينتظرون عودة لودريان