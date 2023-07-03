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تركيا تعلن القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد

تركيا تعلن القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة صباح التركية، اليوم الاثنين، عن عملية استخباراتية ناجحة جديدة للاستخبارات التركية أدت إلى القبض على سبعة جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي وجمع المعلومات والبيانات عبر الهجمات السيبرانية.

العالم-تركيا

ونشرت صحيفة صباح المقرّبة من الحكومة التركية جميع التفاصيل والمعلومات التي حصلت عليها عن الجواسيس وصورهم، وهم أتراك ومواطنون عرب مقيمون في تركيا، تلقوا تعليماتهم من الخارج وخضعوا لدورات أونلاين من قبل مسؤولي الموساد.

وأفادت الصحيفة بأن جهاز المخابرات وعبر 10 فرق مختلفة مسؤولة عن مكافحة التجسس في منطقة الشرق الأوسط، استطاع تثبيت الجواسيس الذين عملوا على جمع المعلومات عن الأجانب المقيمين في البلاد ووضع أجهزة تعقب على سياراتهم، وتحديد أجهزة إنترنت المستهدفين في عناوين سكنهم وكسر الشيفرات لهذه الأجهزة.

كما عمل الجواسيس المعتقلون على المتابعة الفيزيائية لبعض الأفراد المطلوبة متابعتهم والتقاط الصور لهم في لقاءاتهم الثنائية ومراقبتهم وفعاليات أخرى.

وحدات مكافحة التجسس في جهاز الاستخبارات التركية، التي تتبع لفرع الاستخبارات بمدينة إسطنبول، عملت على متابعة حثيثة على مدار أشهر خطوة بخطوة للجواسيس، حيث اختير هؤلاء بعناية وخضعوا لدورات خارج تركيا، حسب الصحيفة.

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