مسؤول إيراني: العراق أفرج عن 10 مليارات دولار

العالم - ايران

وأضاف يحيى ال اسحاق، ان القطاع الخاص ليس لديه مشكلة في الحصول على أمواله من العراق. ديوننا من العراق تتعلق بشكل أساسي بالمؤسسات الحكومية وديون الغاز والكهرباء.

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث اليوم الاثنين لجمع من التجار الايرانيين وممثلي وزارة الخارجية الايرانية، الى العلاقات التجارية بين طهران وبغداد، معتبرا اياها بأنها فرصة شبه ذهبية.

وتابع: ان مجموعة متطلبات كلا البلدين هي بشكل تعتبر فرصة العلاقات التجارية بينهما استراتيجية وضرورية حيث أنها تضمن مصالح كلا الشعبين الايراني والعراقي.

وأضاف: اننا نعيش في ظروف خاصة في العالم والمنطقة، والثابت لدينا هو متابعة المصالح الوطنية واغتنام الفرص التجارية في العراق.

وأكد "آل اسحاق " أن بلوغ مستوى التجارة مع هذا البلد 20 مليار دولار أمر ممكن خلال الاعوام القلائل المقبلة، خاصة وان التبادل التجاري بينهما قد تجاوز حدود 10 مليارات دولار.

وأعرب عن امله بأن يستطيع القطاع الايراني الخاص من رفع هذه النسبة الى 10 و 11 مليار دولار خلال العام المقبل، دون الأخذ بعين الاعتبار صادرات الغاز والكهرباء والخدمات التقنية والهندسية.

ووصف المسؤول الاوضاع الأمنية الراهنة في العراق بأنها أفضل من السابق، وقال: ان هذا البلد ليس بلدا فقيرا حيث أن عائداته النفطية ضعف عائداتنا رغم نفوسه الأقل من ايران، الا انه واجه عدم استقبال رؤوس الأموال خلال الاعوام الـ 40 الماضية.

واعتبر المسؤول العراق بأنه سيصبح خلال الاعوام الـ 10 الى 15 المقبلة أفضل مكان لاستقبال الاستثمارات في المنطقة، موضحا أن هذا البلد يتبوأ مكانة جيدة في المجال التجاري بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.