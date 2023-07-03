 الجيش السوداني يعلن فتح باب التطوع أمام الشباب

العالم-السودان

وأفاد الجيش السوداني، عبر صفحته على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأنه "إنفاذًا لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات "الدعم السريع"، إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.