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لمواجهة قوات الدعم السريع..

 الجيش السوداني يعلن فتح باب التطوع أمام الشباب

 الجيش السوداني يعلن فتح باب التطوع أمام الشباب
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، عن "فتح الباب أمام الشباب للالتحاق بقوات الجيش لمواجهة التمرد الذي تقوم به قوات الدعم السريع".

العالم-السودان

وأفاد الجيش السوداني، عبر صفحته على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأنه "إنفاذًا لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات "الدعم السريع"، إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.

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لمواجهة قوات الدعم السريع..  الجيش السوداني يعلن فتح باب التطوع أمام الشباب