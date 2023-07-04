الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان يؤكد على تنمية العلاقات بين إيران وموريتانيا في جميع المجالات

عبداللهيان يؤكد على تنمية العلاقات بين إيران وموريتانيا في جميع المجالات
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

 أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على بذل الجهود لتنمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الموريتانية في كافة المجالات ، ولا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي.

العالم - ايران

وخلال استقباله يوم الاثنين سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى موريتانيا جواد ابو قبيل مغادرته الى نواكشوط، أكد أمير عبداللهيان على أولوية تنمية العلاقات مع الدول الإسلامية وبذل الجهود لتوسيع العلاقات مع موريتانيا في جميع المجالات وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وفي اللقاء استعرض السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موريتانيا، اخر اوضاع منطقة مهام عمله ، وقدم أهم الخطط ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات مع هذا البلد.

وشغل جواد أبو منصب رئيس الدائرة الرابعة بوزارة الخارجية الخاصة بغرب آسيا وشمال إفريقيا، وعمل في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمغرب نائبًا للسفير ، وكذلك في السفارة الايرانية بالسودان.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان يؤكد اولوية الحكومة في تعزيز العلاقات مع دول الجوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إسبوع إيراني.. يفضح سجل أمريكا الأسود لحقوق الإنسان 

برنامج مع الحدث.. العدوان على جنين وخيارات الرد المقاوم

عبداللهيان يؤكد على تنمية العلاقات بين إيران وموريتانيا في جميع المجالات

توقيع عقد تطوير حقل دهلران النفطي المشترك بتمويل أجنبي

مخبر يدعو الشركات الروسية للاستثمار في مشروع ممر "شمال-جنوب"

محاور التماس مع الاحتلال الصهيوني تشتعل في الضفة نصرة لمخيم جنين