الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بشأن العدوان الصهيوني على مخيم جنين

إجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بشأن العدوان الصهيوني على مخيم جنين
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا بخصوص أحداث جنين في فلسطين، اليوم الثلاثاء.

العالم - العالم الإسلامي

ويعقد الإجتماع في القاهرة، للبحث حول التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية بما في ذلك التصعيد المستمر منذ فجر يوم أمس على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية بناء على طلب من فلسطين وبالتنسيق مع عدد من الدول العربية "لبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني" .

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد طالبت في بيان له يوم أمس، بتحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في جنين ومخيمها، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه.

روابط ذات صلة

شاهد.. الاحتلال يقصف لليوم الثاني على التوالي أهدافا مدنية في جنين

العدوان على جنين وخيارات الرد المقاوم

"كتيبة جنين": سنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تجدد دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته اثر العدوان الصهيوني الهمجي على جنين

على العدو أن يتوقع المزيد من العمليات.. قيادي في الجهاد: المواجهة في جنين ستنتقل إلى ساحات أخرى..

باختصار.. جنين في مواجهة جيش الاحتلال

استخبارات روسيا تكشف مخططا أمريكيا لتعطيل التطبيع العربي – السوري

العتبة العلوية المقدسة: النجف الأشرف استقبلت 4 ملايين زائر بعيد الأضحى

شاهد بالفيديو.. ما وراء استخدام الاحتلال القوة المفرطة في مخيم جنين؟