إجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بشأن العدوان الصهيوني على مخيم جنين

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ويعقد الإجتماع في القاهرة، للبحث حول التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية بما في ذلك التصعيد المستمر منذ فجر يوم أمس على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية بناء على طلب من فلسطين وبالتنسيق مع عدد من الدول العربية "لبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني" .

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد طالبت في بيان له يوم أمس، بتحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في جنين ومخيمها، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه.