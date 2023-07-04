ما وراء استخدام الاحتلال القوة المفرطة في مخيم جنين؟

وقال حمادة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان العدو الاسرائيلي نعرفه منذ 70 عاماً، يستخدم القوة المفرطة ولا يأبه لارتكابه المجازر بحق الاطفال والنساء والشيوخ، موضحاً ان السبب الثاني لاستخدامه القوة المفرطة هو عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومة وكسر ارادتها والقضاء عليها، وعجزه عن تحقيق الهدف الذي يستخدمه للوصول الى هدفه في كل مرة وهي استعادة قوة الردع.

ولفت الى ان الاحتلال هذه المرة عاد ايضاً يجر اذيال الخيبة من خلال اقتحامه لمخيم جنين الصامدة، تتراص وتترابط فيها المقاومة وتتحدى العدو، في صورة ارهقت الاحتلال كثيراً الى حد وصفها بالمهدد الاستراتيجي.

هذا وقد استشهد تسعة فلسطينيين، واصيب أكثر من مئة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقال الإعلام العبري إن ألف جندي سيبدأون المرحلة الثانية من عملية جنين خلال الساعات المقبلة. وبدأت آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافات تتقدم في عدد من المحاور عند مدخل مخيم جنين الشرقي.

كما أجبر جيش الاحتلال الأهالي على مغادرة منازلهم، وقام باستجواب مئة فلسطيني، واعتقال عدد منهم. وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن إجلاء ثلاثة آلاف فلسطيني. فيما طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير الفلسطينيين من جنين.