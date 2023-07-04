إيران تجدد دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته اثر العدوان الصهيوني الهمجي على جنين

العالم - ايران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في الأمم المتحدة ، يوم الاثنين ، بالتوقيت المحلي ردا على الجولة الجديدة من الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مخيم جنين: إن الكيان الإسرائيلي يستسلم فقط لمنطق القوة.

واضافت الممثلية تعليقا على ما ورد في صحيفة "نيوزويك" الأميركية ردًا على جرائم الكيان الإسرائيلي: وفقًا لتقديرات إيران، لا يمكن للفلسطينيين الحصول عن طريق التفاوض على حقوقهم المسلوبة من قبل الكيان الإسرائيلي لانه لا يمكن ارغامه على التفاوض الا عن طريق القوة فقط. بناء عليه فان ايران تدعم اي طلب للمساعدة من المقاومة الفلسطينية.

يذكر انه لغاية الان استشهد 11 فلسطينيا وجرح العشرات نتيجة جرائم جيش الكيان الصهيوني الوحشية في هجومه الواسع على مدينة ومخيم جنين الذي بدا فجر الاثنين.

وهاجمت طائرات مسيرة تابعة لكيان الاحتلال، منازل المواطنين الفلسطينيين والمساجد في مدينة جنين ومخيمها.