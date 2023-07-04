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إبقاء 'ينس ستولتنبرغ' في منصبه بــ'الناتو' لـ'عام آخر'

إبقاء 'ينس ستولتنبرغ' في منصبه بــ'الناتو' لـ'عام آخر'
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة ولاية سكرتير عام الحلف ينس ستولتنبرغ لمدة عام آخر حتى الأول من أكتوبر 2024.

العالم - الأميركيتان

وبحسب الموقع الرسمي لحلف الناتو، سيصادق على القرار رؤساء دول وحكومات الناتو في القمة المقرر عقدها الشهر الجاري في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وتوجه أعضاء الناتو بالشكر للأمين العام على قيادته والتزامه، الأمر الذي كان حاسما في الحفاظ على الوحدة عبر المحيط الأطلنطي في مواجهة التحديات الأمنية غير المسبوقة.

وقال ستولتنبرغ: "يشرفني قرار حلفاء الناتو تمديد فترة ولايتي كأمين عام. ضمنت الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية حريتنا وأمننا لما يقرب من خمسة وسبعين عاما، وفي عالم أكثر خطورة، أصبح تحالفنا العظيم أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية ستولتنبرغ العام الماضي إلا أنه ظل مستمرا في منصبه في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية..

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد فترة ولاية ستولتنبرغ الذي تولى المنصب منذ عام 2014.

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إبقاء 'ينس ستولتنبرغ' في منصبه بــ'الناتو' لـ'عام آخر'

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