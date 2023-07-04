الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تدعو لتحرك أممي عاجل لوقف جرائم الصهاينة في جنين

إيران تدعو لتحرك أممي عاجل لوقف جرائم الصهاينة في جنين
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقه الشديد إزاء التبعات الإنسانية للهجمات الجنونية التي يشنها جيش الكيان الصهيوني على الضفة الغربية.

العالم إيران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الجوي والبري الواسع للجيش الإسرائيلي المجرم على مخيم جنين بالضفة الغربية، معربا عن قلقه الشديد إزاء التبعات الإنسانية لهذه الجريمة الصارخة وإراقة دماء العشرات من الفلسطينيين الأبرياء وتدمير منازلهم وتهجيرهم قسرا، وطالب باتخاذ إجراءات فورية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لهذه المنظمة والمحافل الدولية الأخرى والمجتمع الدولي لوقف الجرائم الجنونية للصهاينة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على الحق المشروع للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن أنفسهم ضد الكيان الصهيوني المعتدي، وقال: إن الهجمات المستمرة للجيش الإرهابي الصهيوني على مختلف مناطق الضفة الغربية لا يمكن أن تعيد القوة المزيفة والمفقودة للصهاينة أمام المقاومة الباسلة للشباب الفلسطيني.

وأضاف أن: الهيمنة المزيفة للكيان الإسرائيلي كُسرت منذ مدة ليس فقط في أذهان الشعب والشباب الفلسطيني، بل في أذهان مواطني كيان الاحتلال أيضا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذه الأعمال الإرهابية مجرد تخبطات لا طائل منها والتي لن تساعد على التوهم في ترسيخ قوة كيان الفصل العنصري الصهيوني.

روابط ذات صلة

شاهد.. مواقع التواصل ضد العدوان الاسرائيلي علی جنين

جنين تكتب سطر جديد في نهاية كيان الاحتلال

عملية معقدة في محور الدمج تؤدي لإصابة والإجهاز على عدد من جنود الاحتلال

'إسرائيل' وقعت في فخ المقاومة وأهدافها بالقضاء على 'جنين' يحسمه الميدان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران.. ضحية ومصابين بانقلاب قطار شحن في مجمع بندرعباس للصلب +فيديو

رئیس وزراء باكستاني: عضوية إيران الكاملة بمنظمة شنغهاي ستكون مفيدة للغاية

بالفيديو.. أولى قوافل الحجاج الإيرانيين للدیار المقدسة تعود إلى البلاد

بیان قمة شنغهاي الختامي: العقوبات الاقتصادیة الأحادیة تتعارض مع القانون الدولي

بالفيديو.. أشجار المانغروف سلاح العراق لمكافحة التغير المناخي

بوتین یرحب بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون