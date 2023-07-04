إيران تدعو لتحرك أممي عاجل لوقف جرائم الصهاينة في جنين

العالم – إيران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الجوي والبري الواسع للجيش الإسرائيلي المجرم على مخيم جنين بالضفة الغربية، معربا عن قلقه الشديد إزاء التبعات الإنسانية لهذه الجريمة الصارخة وإراقة دماء العشرات من الفلسطينيين الأبرياء وتدمير منازلهم وتهجيرهم قسرا، وطالب باتخاذ إجراءات فورية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لهذه المنظمة والمحافل الدولية الأخرى والمجتمع الدولي لوقف الجرائم الجنونية للصهاينة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على الحق المشروع للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن أنفسهم ضد الكيان الصهيوني المعتدي، وقال: إن الهجمات المستمرة للجيش الإرهابي الصهيوني على مختلف مناطق الضفة الغربية لا يمكن أن تعيد القوة المزيفة والمفقودة للصهاينة أمام المقاومة الباسلة للشباب الفلسطيني.

وأضاف أن: الهيمنة المزيفة للكيان الإسرائيلي كُسرت منذ مدة ليس فقط في أذهان الشعب والشباب الفلسطيني، بل في أذهان مواطني كيان الاحتلال أيضا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذه الأعمال الإرهابية مجرد تخبطات لا طائل منها والتي لن تساعد على التوهم في ترسيخ قوة كيان الفصل العنصري الصهيوني.