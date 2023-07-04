بیان قمة شنغهاي الختامي: العقوبات الاقتصادیة الأحادیة تتعارض مع القانون الدولي

العالم – إيران

وأشار البیان إلى عضویة إیران الرسمیة و الکاملة في المنظمة الإقليمية وتوقیع بیلاروس علی مذکرة للانضمام إلی المنظمة أيضا.

وحسب ماجاء في البیان الختامي فإن الدول الأعضاء بمنظمة شنغهای للتعاون اتفقت علی التخلي عن المناهج القطبیة والأیدیولوجیة والعدائیة لحل المشاکل الدولیة.

کما دعت الدول الأعضاء إلی تشکیل حکومة شاملة في أفغانستان.

وحسب البیان أن أعضاء منظمة شنغهای يؤيدون التسویة السلمیة وانتهاج لغة الحوار للنزاعات بین الدول؛ مع التاكيد على أن المنظمة لیست ضد أي دولة أو منظمات الدولیة الأخری.

کما جاء في البیان: إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهای توکد علی التزامها من اجل إقامة نظام عالمي أکثر دیمقراطیة وعدلاً ومتعدد الأقطاب.

کما دعت هذه الدول إلی تنفیذ "خارطة طریق" لزیادة حصة العملات الوطنیة في التبادلات المالیة بین الأعضاء المعنيين.