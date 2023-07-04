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طهران تستضيف الأسبوع المقبل اجتماع اتحاد البرلمانات الآسيوية

طهران تستضيف الأسبوع المقبل اجتماع اتحاد البرلمانات الآسيوية
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تستضيف طهران الأسبوع المقبل اجتماع اتحاد البرلمانات الآسيوية APA حسب ما أعلن رئيس المجموعة البرلمانية الإيراني في هذا الاتحاد "علي علي زاده" الذي أكد بأن الوفود التي ستشارك في الاجتماع ستصل طهران يوم الأحد المقبل.

العالم إيران

وتابع المسؤول الإيراني في تصريح له بهذا الصدد: إن البرامج العامة سيناقشها الاجتماع يوم الاثنين المقبل، فيما يبدأ الاجتماع أعماله يوم الثلاثاء بصورة رسمية.

وأضاف: أن 15 دولة أعلنت استعداها لحضور المؤتمر حتى الآن مثل تركيا وروسيا والصين والإمارات والبحرين والسعودية ولبنان والعراق وإندونيسيا وماليزيا وباكستان.

ورأى أن الفرق بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة هو حضور الوفود على مستوى رفيع، وقال: يمكن الإشارة هنا إلى مشاركة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي، إضافة إلى رئيس البرلمان العربي "عادل العسومي" كضيف خاص.

وأضاف قائلا: من المقرر أن تعقد عدة لجان عمل، من بينها لجنة للعمل إدارة الميزانيات والوثائق الأساسية.

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