مراسلة العالم تكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنين

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا الى أنه عند تمام الساعة 5:00 توجّه الشباب الفلسطيني الثائر الى المنطقة الحدودية لقطاع غزة وقاموا باشعال الاطارات لليوم الثاني على التوالي وقاموا باستخدام الاساليب البدائية كالحجارة وبعض البالونات الحارقة احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على جنين.

ولفتت مراسلتنا الى أن الفصائل الفلسطينية بدأت تصدر دعواتها الى مناصريها ولكافة ابناء الشعب الفلسطيني من اجل الخروج بعد صلاة المغرب مباشرة دعما لجنين وتأييدا لها ولمقاومتها واحتفاء بصمود هذه المقاومة أمام اعتى أنواع الاسلحة التي حشدت لتكسير جنين ولم تستطع كسلاح الطيران وغيره كما أن حركة الجهاد الاسلامي ستنظم مسيرة جماهيرية في شارع الوحدة وسط مدينه غزه وكذلك حركه حماس دعت مناصيرها ايضا الى الاحتشاد في منطقة غرب غزة من اجل دعم واسناد جنين واحتفاءا بنصر جنين الذي بدا يتنسمه شيئا فشيئا مع بداية مع العملية البطوليه التي نفذت في قرب تل ابيب.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني تواليًا، وسط شن المزيد من الغارات، والاشتباكات الضارية من المقاومين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى عشرة بينهم 4 أطفال وفتية جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو ١٠٠ جريح، بينهم ٢٠ بحالة خطيرة، إضافة إلى استشهاد الشاب محمد عماد حسنين (21 عاماً)، خلال مواجهات عند مدخل البيرة الشمالي؛ نصرة لجنين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليها.

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