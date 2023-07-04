أهمية منظمة شنغهاي في بعدها الإقتصادي على مدى السنوات الماضية

العالم - خاص بالعالم

واشار باقريان الى ان تلك المنظمة والدول التي تنتمي اليها هم حاليا على ارتباط ببعضهم البعض، ولديهم اتفاقية لمده 25 عاما، ومنها 20 عاما، وهذا الاتفاق في مستوى راق في العالم، ولذلك فهنالك مئات التعاملات الدولية ضمن هذه المنظمة.

وأوضح باقريان الى أن الاعضاء في هذه المنظمة لديهم احتياجات وعن طريق الاعضاء الاخرين يمكن تأمينها ولذلك فان المشاركين في هذه المنظمة يؤمنون احتياجاتهم الاخرى عن طريق هذه الدول، وبالتالي فان ايران يمكنها ان تكون عضوا فعالا تستطيع ان تؤمن احتياجاتها من بعض الدول الاعضاء في هذه المنظمة، كما يمكنها الاستثمار داخل هذه المنظمة دون الحاجة الى العالم الغربي او الاوروبي.

وكان الإعلان عن عضوية إيران رسميا في منظمة شنغهاي للتعاون شكل الحدث الأبرز في اجتماع مجلس رؤساء دول المنظمة الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي عبر تقنية الفيديو.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الاجتماع إن عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون ستبقى خالدة في التاريخ معربا عن أمله في أن توفر عضوية إيران في المنظمة منبرا لحماية الأمن الجماعي، وتعزيز العلاقات، واحترام سيادة الدول.

كما لاقت عضوية |يران في منظمة شنغهاي ترحيبا واسعا من قبل أعضاء المنظمة خاصة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...