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بالفيديو.. العلم الإيراني يرفرف على مبنى منظمة شنغهاي للتعاون

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

صاحب اليوم الأول من انطلاق فعاليات الدورة الـ23 لقمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء في الهند، رفع العلم الإيراني على مبنى المنظمة، خلال مراسم خاصة للإعلان عن انضمام الجمهورية الإسلامية رسميا إلى عضوية هذه المنظمة الإقليمية.

العالم إيران

وألقى الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي كلمة خلال القمة؛ حيث أشار فيها إلى التداعيات الإيجابية المترتبة على التحاق إيران رسميا بهذه المنظمة.

وقال رئيسي إن إيران تعتبر منظمة شنغهاي آخذة بالنمو وتحظى بمؤشرات وقدرات كبيرة ومكانة متميزة؛ مبينا أن التداعيات الإيجابية الناجمة عن انضمام إيران الرسمي ستكون مستديمة طيلة نشاطات هذه المنظمة الإقليمية.

وفي جانب آخر من كلمته خلال قمة شنغهاي في الهند، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لجهود رئيس وزراء الهندي "ناريندرا مودي" والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، وقادة الدول الأعضاء؛ قائلا: إننا ننتهز الفرصة ونعرب عن ارتياحنا لقاء انضمام إيران رسميا بصفتها العضو التاسع، إلى هذه المنظمة.

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