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جمشيدي: الانضام إلى مجموعة 'بريكس' خطوة الحكومة الإيرانية التالية

جمشيدي: الانضام إلى مجموعة 'بريكس' خطوة الحكومة الإيرانية التالية
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

إعتبر مساعد الشؤون السياسية بديوان رئاسة الجمهورية الإسلامية "محمد جمشيدي"، أن انضمام إيران إلى "مجموعة بريكس" (القوى الاقتصادية الصاعدة)، يشكل الخطوة التالية في إطار سياسة حسن الجوار والتقارب للحكومة الإيرانية الـ13، وذلك بعد الإعلان اليوم الثلاثاء عن التحاق إيران رسميا إلى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

العالم إيران

وكتب "جمشيدي" في مدونة له اليوم: إن العضوية الفاعلة لدى المنظمات الدولية والإقليمية، تشكّل ركنا أساسيا قائما على مبدأ حسن الجوار في السياسة الخارجية لحكومة آية الله رئيسي.

وأضاف هذا المسؤول بديوان رئاسة الجمهورية أن: عملية انضمام إيران التام إلى منظمة شنغهاي للتعاون جرى اليوم بنجاح، الخطوة التالية مجموعة بريكس بإذن الباري تعالى.

وصاحب اليوم الأول من انطلاق فعاليات الدورة الـ 23 لقمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون اليوم الثلاثاء في الهند، رفع العلم الإيراني على مبنى المنظمة، خلال مراسم خاصة للإعلان عن انضمام الجمهورية الإسلامية رسميا إلى عضوية هذه المنظمة الإقليمية.

وألقى الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي كلمة خلال القمة؛ حيث أشار فيها إلى التداعيات الإيجابية المترتبة على التحاق إيران رسميا بهذه المنظمة.

وقال رئيسي إن إيران تعتبر منظمة شنغهاي آخذة بالنمو وتحظى بمؤشرات وقدرات كبيرة ومكانة متميزة؛ مبينا أن التداعيات الإيجابية الناجمة عن انضمام إيران الرسمي ستكون مستديمة طيلة نشاطات هذه المنظمة الإقليمية.

وفي جانب آخر من كلمته خلال قمة شنغهاي في الهند، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لجهود رئيس وزراء الهندي "ناريندرا مودي" والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، وقادة الدول الأعضاء؛ قائلا: إننا ننتهز الفرصة ونعرب عن ارتياحنا لقاء انضمام إيران رسميا بصفتها العضو التاسع، إلى هذه المنظمة.

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