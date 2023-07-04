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تعمل بالماء الخفيف المضغوط

إسلامي يزيح الستار عن منظومة محاكاة تدريبية لمفاعل نووي + صور

إسلامي يزيح الستار عن منظومة محاكاة تدريبية لمفاعل نووي + صور
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

برعاية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أزيح الستار عن منظومة محاكاة تدريبية لمفاعل نووي يعمل بالماء الخفيف المضغوط.

العالم إيران

وأزيح الستار عن هذه المنظومة GNRTS بقدرة 100 ميغاواط حرارية و 30 ميغاواط من إنتاج الكهرباء، والتي تم تصميمها وصنعها من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتم تصميم هذه المنظومة وتطويرها لغرض التدريب الفني للمنتسبين وتعريفهم بمفاهيم مشغل محطة الطاقة في الظروف العادية وكذلك ظروف الطوارئ. ويمكن تحميل سيناريوهات مختلفة في هذا المحاكي.

ويحاكي المحاكي جميع عمليات المجمع الصناعي، بما في ذلك الطاقة النووية، الأحفورية، الطاقة الشمسية، المصفاة باستخدام أدوات الحوسبة.

باستخدام جهاز محاكاة البرامج هذا، لا يتعرف الخبراء ذوو الصلة فقط على التصميمات والجوانب المختلفة للعمل مع مفاعل الطاقة ويختبرون كيفية العمل معه، ولكن أيضا باستخدام معدات التحكم في المفاعل، يمكنهم إجراء العديد من الاختبارات واتخاذ الخطوات اللازمة في فهم وتصميم المفاعل الصحيح.

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تعمل بالماء الخفيف المضغوط إسلامي يزيح الستار عن منظومة محاكاة تدريبية لمفاعل نووي + صور