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اجتماع تنسيقي لقيادتي أمل وحزب الله

اجتماع تنسيقي لقيادتي أمل وحزب الله
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

عقدت قيادتا حركة امل وحزب الله لقاء تنسيقيا حضره عن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية الحاج مصطفى فوعاني ومسؤول الإعداد المركزي الحاج أحمد بعلبكي وعن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا،

العالم- لبنان

وقد تم بحث مختلف الأمور والمستجدات والتأكيد على ما يلي:

1- للمرة الألف يؤكد الطرفان -حزب الله و حركة أمل- أن بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي الذي يتخبط فيه لبنان هو الحوار الصادق والمعمق، وهذا ما طرحه الثنائي الوطني قبل أكثر من سنة كما أن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد.

2-التحذير من الممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة في عدة نقاط على الحدود اللبنانية-الفلسطينية ومن الإمعان في أساليب التغطية على العدوان الجديد في تثبيت سياج جديد لضم الجزء الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية من خلال اثارة مزاعم واهية مرتبطة بأرض لبنانية في مرتفعات مزارع شبعا.

3-توجيه التحية للمقاومين الأبطال في جنين المحتلة وللشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويتصدى لغطرسة الصهاينة ونعلن وقوفنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته المحقة والشريفة وندعو كل الأحرار لدعمه والوقوف الى جانبه.

4-على أبواب مناسبة عظيمة في بداية شهر محرم القادم حيث نكون على موعد مع ذكرى عاشوراء وما تحمله من دروس وقيم وهي التي كانت دائماً مصدر الهام لنصرة المظلوم بوجه كل الظالمين فإننا في حركة أمل وحزب الله نؤكد على التنسيق والتكامل في احياء هذه الذكرى الخالدة والمفجعة في كل المناطق اظهارا لشعائر الحزن وتأكيدا للولاء المطلق لأبي الأحرار سيد الشهداء (عليه السلام).

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