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كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات القصف الاسرائيلي على كفرشوبا وحلتا جنوب لبنان

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من جنوب لبنان بأنه يقف على بعد 200 متر من قرية الغجر التي ضمّها مؤخرا الاحتلال الاسرائيلي من خلال انشاء جدار عازل بطول مئات الامتار بالأسلاك الشائكة.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن قرية الغجر تعتبر الشق اللبناني يحدها شمالا الشق السوري.

ولفت مراسلنا الى انه في صباح هذا اليوم كان هنالك نوع من التوتر الامني بعد ان زعم الاحتلال الاسرائيلي بأن هناك صواريخ اطلقت من جنوب لبنان، عبر روايات تدل على ارباكه، الا انه تراجع وقال ان هنالك بعض الالغام التي فجرت على مشارف قرية الغجر ليعود ليستتبع ايضا بياناته ببيان اخر ليتهم بعض الفصائل الفلسطينية باطلاق صاروخ على هذه المنطقة او صاروخين.

وأوضح مراسلنا ان هنالك نوع من الرد الاسرائيلي على بعض الاحراش المحيطة بقرية الغجر وكفر شوبا ومزارع حلتا الجنوبية، التي قدرت بنحو17 قذيفة من عيار 155 ما نتج عنها نشوب حرائق في بعض الاحراش.

وكانت قد تعرضت بلدتا كفرشوبا وحلتا جنوبي لبنان لقصف مدفعي اسرائيلي، وذلك بعد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه المستوطنات المحاذية.

وقال جيش الاحتلال إن التحقيق في وقوع انفجار قرب قرية الغجر الحدودية كشف عن إطلاق قذيفة هاون من لبنان انفجرت قرب الحدود داخل الكيان الإسرائيلي، تبعها مهاجمة منطقة الإطلاق.

هذا وحذر حزب الله من اجراءات خطيرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القسم اللبناني ‏من بلدة الغجر الحدودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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