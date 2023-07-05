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"جنين" وانتصار الإرادة

الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اندحرت قوات الاحتلال الصهيوني من مخيم جنين بعد يومين من عدوان واسع ارتكبت فيه واحدة من ابشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

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