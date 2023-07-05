ايران.. القاء القبض على رئيس عصابة دولية لتهريب المخدرات

العالم- ايران

وقال المسؤول: لقد قام أبطال خفر الحدود بهذه المحافظة وبالتعاون مع منتسبي وزارة الامن وشرطة مكافحة المخدرات، بعملية بطولية وعثروا على مكان اختباء هذا المجرم المسلح والقاء القبض عليه.

واضاف قائلا: لقد حاصر رجال الأمن مكان اختبائه بعد التحقيقات الواسعة النطاق التي قاموا بها والرصد الامني وتحديد هويته، وتم القاء القبض عليه عندما كان يحتفل بعيد ميلاده في احدى مناطق مدينة بندر عباس.

وشدد رئيس عدلية محافظة هرمزكان على أنه تم مصادرة سيارة خاصة بمهربي المخدرات لدى اعتقال هذا المجرم، اضافة الى ضبط عدة أجهزة هاتف جوال وعدد من البطاقات المصرفية التي كان يتم استخدامها للاتصال بالمهربين.

وقال المسؤول: ان التقارير التي رفعت للجهات المعنية تحدثت أن اطلاق النار على رجال خفر الحدود في يوم استشهاد العقيد "مسعود بركاس" تم من قبل عناصر العصابة المرتبطة بهذا المجرم.

وأكد المسؤول في الختام أن الشهيد "بركاش" كان قد وجه ضربات موجعة لمهربي المخدرات من خلال القاء القبض على عدد كبير منهم خلال الاعوام الأخيرة.