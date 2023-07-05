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مدفيديف يتحدث عن توقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بهذا الشرط

مدفيديف يتحدث عن توقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بهذا الشرط
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، "إن توقفت أمريكا وأتباعها عن مد أوكرانيا بالسلاح الآن، ففي غضون أيام قليلة ستتوقف الأعمال القتالية".

العالم-روسيا

وأضاف مدفيديف في منشور: "إذا توقف الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة وجميع الأتباع، عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة ووسائل التدمير، فإن العملية العسكرية الخاصة ستتوقف في غضون بضعة أشهر فقط. وفي حال توقفوا الآن عن إمداد أوكرانيا بأسلحتهم، فإن الأعمال القتالية ستنتهي وتتوقف في غضون أيام قليلة".

وطالبت روسيا مرارا وتكرارا الغرب بوقف مد كييف بالأسلحة لأنه يعرقل أي عملية سلام ويزيد من أمد الصراع.

ويتكبد نظام كييف خسائر كارثية منذ بداية هجومه المضاد، ما يعني فشله، حيث تؤكد بيانات سابقة أن خسائر الأوكرانيين تتراوح بين 25 و30 بالمئة من حجم المعدات العسكرية التي تسلموها من الغرب.

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مدفيديف يتحدث عن توقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بهذا الشرط

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