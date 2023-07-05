وزيرالخارجية: اقسى عقوبة تنتظر منفذ الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان

العالم- ايران

وقال امير عبداللهيان الذي يحضر اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الاذربيجانية باكو، حول اجتماعه بالرئيس الاذربيجاني الهام علييف اليوم الاربعاء: إن هذا الاجتماع جرى بحضور الوفد الرسمي ووزير الخارجية الآذربيجاني ومسؤولين آخرين من جمهورية آذربيجان.

وتابع رئيس الجهاز الدبلوماسي: نحن نعتبر أمن جمهورية آذربيجان أمن المنطقة وأمن إيران ، وفيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في سفارة جمهورية آذربيجان في طهران والتي كانت مدعاة استغراب واعربنا عن اسفنا لها فقد تحدثت بشانها مع الرئيس الاذربيجاني، وكما أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني يوم أمس ، فقد تم الانتهاء من مراحل التحقيق في ملف هجوم الشخص المسلح على سفارة جمهورية آذربيجان في طهران.

وأضاف: نتفق في الراي مع مسؤولي الدولة الشقيقة والصديقة جمهورية آذربيجان أن عملية التحقيق في هذه القضية من الجانب الآذربيجاني يجب أن تكتمل بسرعة.

وقال أمير عبداللهيان أيضا: ان اقسى عقوبة تنتظر المعتدي وأي طرف متورط في هذا العمل الإجرامي. وقد تم اتخاذ تدابير في مجال الشرطة الدبلوماسية واتخذت إجراءات جادة ضد المسؤولين عن أي تقصير في هذا الحادث.

وقد لقي أحد موظفي السفارة الاذربيجانية مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر هجوم مسلح شنه شخص بدافع شخصي على السفارة واثر ذلك ، أخلت الحكومة الأذربيجانية سفارتها في طهران وأعادت دبلوماسييها إلى باكو. بالطبع ، واصلت القنصلية العامة لجمهورية أذربيجان في تبريز عملها. وبعد هذا الحادث ، تحدث وزيرا خارجية البلدين مع بعضهما البعض عبر الهاتف عدة مرات.

*بدء العمليات التنفيذية لممر أرس السككي قريباً

وقال وزير الخارجية: نتفق في الراي مع رئيس الجمهورية والمسؤولين في جمهورية آذربيجان على الاسراع بتفعيل المسار التاريخي وممر سكك الحديد الذي يمر عبر إيران. تم الاتفاق على ممر أرس للسكك الحديدية من قبل السيد رئيسي ، وسيبدأ تنفيذه قريبًا ، ونأمل أن يتم تشغيله في غضون عام. يلعب هذا الممر الدور الرئيسي في ربط جمهورية آذربيجان بنخجوان.

واضاف: أجرينا محادثات مع السيد إلهام علييف بخصوص إزالة العوائق من طرق المواصلات في المنطقة ، وأكد رئيس أذربيجان أن إزالة العوائق لا تعني إغلاق طرق النقل التاريخية بين إيران وأرمينيا وشدد على أن بلاده لا تسعى لإغلاق طرق النقل التاريخية الإيرانية في المنطقة ولن تفعل ذلك أبدًا.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي ، في إشارة إلى أن شعبي جمهورية أذربيجان وإيران لديهما أكثر المشتركات الموجودة بين الجيران: بعيدًا عن سوء التفاهم، ينبغي ان يكون التواصل بين الشعبين والتعاون الشامل بين البلدين في أفضل حالاته دون أي قيود. نعتقد أن النزاعات في منطقة جنوب القوقاز قابلة للحل بالطرق السلمية فقط.

وختم تصريحه بالقول: نتمنى كل خير لحكومة وشعب جمهورية آذربيجان.