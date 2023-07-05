مصر تستضیف اجتماعا لزعماء الفصائل الفلسطينية

العالم - مصر

وأفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان، بـ “الإعلان عن استعداد القاهرة لاستضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل”.

وذكر أبو عمرو أن الاجتماع الذي لم يحدد موعده يستهدف “الاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني”.

وأكد المسؤول الفلسطيني على “أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني”.

ونقل البيان عن السفير المصري استعداد بلاده “تقديم كل أشكال الدعم والمساندة على الأصعدة كافة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أعلن أمس عن اتصالات لترتيب اجتماع للأمناء العامين للفصائل في القاهرة.

وذكر الأحمد أنه تم اقتراح عقد الاجتماع في القاهرة “حتى لا يتم ترك فرصة لأحد بالتهرب من المشاركة في الاجتماع اعتراضا على مكان انعقاده”، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع المسؤولين المصريين بشأن ذلك.

وكان عباس دعا أول أمس الإثنين ، خلال ترؤسه اجتماعا طارئ للقيادة الفلسطينية، الأمناء العامين للفصائل كافة لاجتماع طارئ عقب العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين التي خلفت استشهاد 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.