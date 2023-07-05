لقاءات وزير الخارجية الايراني مع ممثلي دول عدم الانحياز

العالم - أسيا

الاجتماع انطلق صباح الأربعاء تحت عنوان 'حركة عدم الانحياز موحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة'، وتشارك فيه لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، واجتماع أصدقاء الميثاق أيضاً.

أمير عبداللهيان في مستهل كلمة في الاجتماع، أدان بشدة الاعتداء الأخير على القرآن الكريم وطالب بمحاسبة الفاعل والدول الأوروبية التي تدعم العداء ضد مقدسات الاسلام.

وأكد أمير عبد اللهيان على أولوية سياسة حسن الجوار لجمهورية إيران الإسلامية معتبراً دول الخليج الفارسي واحدة من أهم المناطق الجغرافية لهذه السياسة، وشدد على تعزيز التعاون بين الأديان معتبراً حركة عدم الانحياز تحظى بقدرة خاصة على تعزيز التعددية والتفكير المشترك لمواجهة التحديات العالمية الجديدة وقال إن زيارته لباكو ستكون فرصةً لمتابعة وتطوير سياسة الجوار في المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية الإيراني برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ونظيره الآذربيجاني جيهون بيراموف وأجرى معهما مباحثات حول أهمية العلاقات بين طهران وباكو لتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب وأكد أن إيران تتابع قضية الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران قضائياً وأمنياً وسيتم معاقبة المذنب أشد العقاب، وأنه يأمل بأنْ يتم فتح السفارة في طهران قريباً.

إلهام علييف بدوره شدد على معاقبة المتهم في الاعتداء على سفارة بلاده معرباً عن أمله في عقد لقاءات ثنائية بين مسؤولي البلديْن في المستقبل القريب.

كما التقى حسين أمير عبداللهيان بوزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين. وحظيت العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بأهمية كبيرة خلال محادثات وزيري الخارجية الايراني والكويتي.

أمير عبداللهيان التقى ايضاً بنظرائه الفلسطيني والتركي والسوداني.

حركة عدم الانحياز هي منظمة دولية تضم مئةً وعشرين عضواً من الدول النامية، تأسست إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي والشرقي وتهدف حالياً إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز للسياسة الدولية للقوى الكبرى في العالم.