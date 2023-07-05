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الرئيس المصري سيزور تركيا في 27 يوليو

الرئيس المصري سيزور تركيا في 27 يوليو
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام تركية مساء يوم الأربعاء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور تركيا في 27 يوليو.

العالم-تركيا

والثلاثاء أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.

ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

ورجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت بحالة فتور على مدار 10 أعوام، مشيرا إلى أن خطوات إيجابية متبادلة اتخذت في العام ونصف العام الأخيرة.

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الرئيس المصري سيزور تركيا في 27 يوليو

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