فشل أهداف العدوان على جنين وتحولها إلى غزة ثانية

العالم- مع الحدثهل عبر مشهد تشييع الشهداء بالسلاح عن الاستعداد لأي مواجهة ثانية تحدث عنها نتنياهو؟

ماذا عن مخاوف دواعي الإحتلال من تحول جنين إلى غزة ثانية تشمل كل الضفة الغربية؟

هل صارت عملية الحديقة والمنزل التي أعلن الاحتلال حريقا ولهيبا له كما أعلنت السرايا القدس؟

يناقش برنامج "مع الحدث" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

من بيروت الكاتب والباحث السياسي د.مصطفى اللداوي

من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية حمدالله عفانة

من غزة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د.أسعد جودة

الخبير بالشؤون الإسرائيلية حمد الله عفانة