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العثور على كنز ثمين داخل بطن حوت بجزر الكناري الإسبانية

العثور على كنز ثمين داخل بطن حوت بجزر الكناري الإسبانية
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

عثر على حجر من العنبر قطره يتراوح بين 50 إلى 60 سم ووزنه يصل إلى 9.5 كيلوغرام وتبلغ قيمته 544 ألف دولار داخل بطن حوت نافق بعدما جرفته الأمواج إلى شاطئ في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية.

العالم - منوعات

والعنبر، مادة نادرة، تُعرف في كثير من الأحيان بـ"الذهب العائم"، وقد كانت بمثابة الكأس المقدسة بالنسبة لصانعي العطور على مدى قرون، وكان العنبر الذي يحمله فرنانديز رودريغيز في يديه، تقدر قيمته بـ500 ألف يورو (544175 دولارا).

ويشار إلى أنه لم يتم تحديد أصل العنبر الذي ينتجه حوت من بين كل 100 حوت من حيتان العنبر حتى بداية القرن التاسع عشر، عندما بدأت عملية واسعة لصيد الحيتان.

وتتناول الحيتان كميات كبيرة من الحبار والحيوانات الرخوية البحرية، وغالبا ما لا يتم هضمها وتتقيأها الحيتان، ومع مرور السنين، ترتبط بقايا هذه الحيوانات معا داخل أمعاء الحوت لتشكل العنبر، ويكون ذلك على هيئة براز أحيانا، مما يشير إلى سبب شيوع العثور عليه عائمًا في البحر، ومع ذلك، في بعض الحالات، مثلما حدث في حوت لا بالما، يزيد حجم المادة للغاية ويمزق أمعاء الحوت، ما يؤدي إلى نفوقه.

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