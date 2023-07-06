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هاشتاغ.. تجارب علمية على السجناء في أميركا + فيديو

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

باريس (العالم) 2023.06.07 –  يقال إن السجن تهذيب وإصلاح.. في الولايات المتحدة الوضع معاكس تماما.

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تقرير نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية كشف أن سجونا أميركية أبرزها سجن هولمزبورغ أجرى تجارب علمية على السجناء لفترة طويلة.

التقرير كشف أن التجارب كانت تحت إشراف جامعة بنسلفانيا المرموقة، وأن الذي أدار هذه العمليات هو آلبرت كليغمان الذي شبه السجناء بهكتارات من الجلد وأنه مزارع يبحث عن حقل خصب.

هذا طبعا يكشف الوجه الحقيقي للبلاد التي تتغنى بالحرية واحترام حقوق الإنسان.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا هنا تعليق من "ماكس" وفيه: هولمزبورج هو أكبر مصنع للتجارب البشرية في الولايات المتحدة.. شعرت وكأنني مزارع يبحث في حقل خصب لأول مرة.

حساب "مونونيم" علق أيضا: وكالة المخابرات المركزية مرتبطة لالتعذيب الطبي لأطفال السكان الأصليين والسجناء الأفارقة.

أما "الغضنفر" فكتب: رأيت في الغرب إنسانية بلا إنسان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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هاشتاغ.. تجارب علمية على السجناء في أميركا + فيديو

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