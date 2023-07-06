منظمة شنغهاي للتعاون

العالم - باختصار

منظمة شنغهاي هي في الواقع منظمة سياسية إقتصادية أوراسيوية.

تأسست بشنغهاي 2001 على يد قادة بلدان الصين وروسيا وكازخستان وقرغيزيا وطاجكستان وأوزبكستان.

أهداف المنظمة: تعزيز الثقة المتبادلة والجوار والتعاون التجاري والإقتصادي والعلمي.

أهداف المنظمة: محاربة الإرهاب والحركات الإنفصالية وتجارة المخدرات وتعزيز التعاون الأمني.

عام 2017 إنضمت الهند وباكستان بعد سنوات إنتظار طويلة لعضوية منظمة شنغهاي.

إيران إنضمت للمنظمة كمراقب منذ عام 2005 وطلبت العضوية الكاملة عام 2008.

ظروف الحظر وبعض العقوبات الدولية الظالمة أعاقت عملية الانضمام الكامل.

إيران إنضمت رسميا إبتداء من الثلاثاء 4 يوليو 2023 لعضوية منظمة شنغهاي بقمة المنظمة بنيودلهي.

خطاب الرئيس إبراهيم رئيسي في قمة نيودلهي إعلان رسمي لعضوية إيران الكاملة.

هناك 4 مراحل للعضوية: بلدان ضيفة.. شركاء حوار.. بلدان مراقبة.. وأخيرا العضوية الكاملة.

أرمينيا وتركيا والنيبال وسيريلانكا وكمبوديا من بلدان شركاء الحوار.

منغوليا وروسيا البيضاء من بلدان مرحلة المراقبة.

أهمية العضوية: توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بإطار كتلة دولية ضخمة من آسيا لأوروبا.

تقليص تأثيرات أية إجراءات حظر وضغوط اقتصادية وتجارية غربية.

إيجاد أرضية صلبة لإنهاء نفوذ ودور الدولار عبر التعامل بالعملات الوطنية بإطار هذه المنظمة.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..