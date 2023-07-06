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الأدميرال تنكسيري: اقتدار البحرية الايرانية يتعاظم امام الاعداء في البحار

الأدميرال تنكسيري: اقتدار البحرية الايرانية يتعاظم امام الاعداء في البحار
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري ان هذه القوات تقف في وجه الاعداء حتى النهاية وان كوادرها هم بواسل يضحون بأرواحهم.

العالم - ايران

وقال الأدميرال تنكسيري في مراسم للتعريف بمسؤولين جدد في القوات البحرية للحرس الثوري ان اقتدار القوات البحرية الايرانية يتعاظم امام الاعداء في البحار ، واشار الى عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية على يد بحرية الحرس الثوري في السابق قائلا ان لهذه العملية خفايا سرية لم يتم التطرق اليها ، وانها شهدت حضور كبار قادة القوات البحرية الايرانية في الصف الاول للمواجهة مع قوات العدو .

واضاف " في تلك العملية حينما ارادت المدمرة الاميركية الدخول الى مياهنا الاقليمية تم تحذيرها بان التقدم شبرا واحدا نحونا سيجعلها مرمى لصواريخنا ، وبعد هذا التحذير تراجعت المدمرة الاميركية بسرعة، ولا شك لو ان هذه الناقلة البريطانية كانت محاطة بعشرة سفن حماية لكان هروبها من قبضتنا مستحيلا ايضا".

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الأدميرال تنكسيري: اقتدار البحرية الايرانية يتعاظم امام الاعداء في البحار

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